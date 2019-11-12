Правление Lietuvos pastas отказывается продолжать работу

Как сообщил в пресс-релизе председатель правления Нериюс Даткунас, требования, выдвигаемые министерством транспорта, были бы вредоносными для деятельности компании и для почти 5 тыс. ее работников.
В сообщении говорится, что вице-министр транспорта Гитис Мажейка и советник министра Йоана Сокольник 31 октября информировали Н. Даткунаса о том, что Я. Наркевич требует немедленно прекратить аукционы продажи зданий центральных почтамтов в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, а также уволить гендиректора Lietuvos pastas Асту Сунгайлене.
Поскольку Н. Даткунас ответил, что такие вопросы должны решаться в правлении Lietuvos pastas, а для увольнения руководителя должны быть четкие основания, вечером того же дня все члены правления получили извещения об их отзыве с 31 октября.
На минувшей неделе указ министра был изменен – полномочия членов Сейма были продлены до 31 декабря, однако независимые его члены с этим не согласны.
"По нашей правовой оценке, правление Lietuvos pasto отозвано с 31 октября. В целях ясности мы акцентируем, что правление не осуществляет деятельность и не продолжает ее", – говорится в сообщении.
Lietuvos pastas решила продать эти здания, поскольку они слишком большие для компании, и их содержание слишком дорогое. Между тем, министр утверждает, что необходимо рассмотреть все возможности для сохранения зданий для общественных нужд.
В конце октября по вопросу продажи зданий в правительство обратился лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис, с просьбой найти возможности их сохранения для общества. По поводу планов продажи озабоченность выражали Литовская национальная комиссия ЮНЕСКО, Госкомиссия по культурному наследию.
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