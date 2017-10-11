Правительству представят проект бюджета Литвы на 2018 год

Проекты государственного, муниципальных бюджетов, бюджетов Фонда социального страхования и Фонда обязательного страхования здоровья Кабмин рассмотрит на совещании в среду.
Министр финансов Вилюс Шапока на этой неделе подтвердил, что в 2018 году государственный бюджет будет профицитным. По его словам, дополнительные доходы будут отложены в резерв для тяжелых времен.
Председатель парламентского Комитета по экономике Виргиниюс Синкявичюс сообщил BNS, что в проекте заложен профицит баланса государственного сектора в размере 0,6% от ВВП - доходы должны превысить расходы приблизительно на 260 млн. евро.
По словам парламентария, правительство решило оставить льготный тариф НДС в 9% на центральное отопление и отказался от планов введения нового тарифа в 15%.
Правительство отмечает, что рост поступлений в бюджет следующего года будет связан как с растущей экономикой, так и с сокращением ее теневой доли.
Проект бюджета должен быть представлен Сейму до 17 октября. После первого рассмотрения в парламенте документ обычно возвращается на доработку правительства, а окончательно принимается в декабре.
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