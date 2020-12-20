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Вечером в воскресенье министр внутренних дел Агне Билотайте созвала срочное заседание Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС). Правительству предложено приостановить пассажирские рейсы в Литву из Соединенного Королевства, в котором распространяется новый штамм коронавируса.
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
© DELFI / Kiril Čachovskij

Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что другие страны уже говорят о полном закрытии границ, некоторые из них уже приняли такое решение. Поэтому правительству будет предложено приостановить все пассажирские рейсы в Литву из Соединенного Королевства.

"Сегодня прошла встреча комиссии, чтобы оценить ситуацию и проблемы, связанные с вирусом COVID-19, который мутирует в Соединенном Королевстве и распространяется очень быстро. И то, что соседние страны решили закрыться, поляки примут это решение завтра. Такие решения уже приняли Бельгия, Нидерланды и Италия.

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Так, на заседании нашей комиссии было принято решение приостановить все пассажирские рейсы в Литву из Соединенного Королевства и представить такое предложение Правительству", - сказал на пресс-конференции министр внутренних дел.

Министр А. Билотайте сообщила, что сегодня состоится неформальное заседание кабинета министров.

"Должна сказать, что сегодня состоится неформальное заседание правительства. Мы, наверное, определимся с конкретными датами, решим другие вопросы. Думаю, станет ясно, когда встреча состоится. Это может быть сегодня, это может быть завтра", - сказала министр внутренних дел

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