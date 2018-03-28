Литовское правительство предлагает наказывать глав бюджетных учреждений, не выполняющих требования кибербезопасности. Предлагается наказывать их или ответственных за это лиц административным штрафом в размере от 30 до 1140 евро.
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Вице-министр обороны Эдвинас Керза сообщил BNS, что в данный момент такой штраф предусмотрен только для руководителей критической инфраструктуры.

Правительство предлагает за непредставление информации о состоянии кибернетической безопасности, инцидентах и кибератаках предусмотреть штрафы в размере от 30 до 300 евро.

При повторном нарушении штраф может составить от 300 до 1440 евро.

На минувшей неделе Национальный центр кибернетической безопасности, представивший отчет о состоянии этой сферы в 2017 году, отметил, что по сравнению с 2016-ым годом состояние немного улучшилось, однако прилагаемые усилия недостаточны.

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