Вице-министр обороны Эдвинас Керза сообщил BNS, что в данный момент такой штраф предусмотрен только для руководителей критической инфраструктуры.
Правительство предлагает за непредставление информации о состоянии кибернетической безопасности, инцидентах и кибератаках предусмотреть штрафы в размере от 30 до 300 евро.
При повторном нарушении штраф может составить от 300 до 1440 евро.
На минувшей неделе Национальный центр кибернетической безопасности, представивший отчет о состоянии этой сферы в 2017 году, отметил, что по сравнению с 2016-ым годом состояние немного улучшилось, однако прилагаемые усилия недостаточны.
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