Вице-министр обороны Эдвинас Керза сообщил BNS, что в данный момент такой штраф предусмотрен только для руководителей критической инфраструктуры.

Правительство предлагает за непредставление информации о состоянии кибернетической безопасности, инцидентах и кибератаках предусмотреть штрафы в размере от 30 до 300 евро.

При повторном нарушении штраф может составить от 300 до 1440 евро.

На минувшей неделе Национальный центр кибернетической безопасности, представивший отчет о состоянии этой сферы в 2017 году, отметил, что по сравнению с 2016-ым годом состояние немного улучшилось, однако прилагаемые усилия недостаточны.