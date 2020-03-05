Этот вопрос решается с целью обеспечить защиту от распространения коронавируса.
"Согласно бюрократическому порядку, от получения разрешения на выпуск дезинфицирующей жидкости до начала производства проходило четыре месяца. Теперь – два дня. В понедельник были даны все формулы для выпуска этой жидкости, за разрешением на выпуск обратилось 11 предприятий (...). Нас в правительстве информировали, что разрешения будут предоставлены до вечера", – сказал журналистам канцлер правительства Альгирдас Стончайтис.
Это подтвердил и министр здравоохранения Аурелиюс Верига. По его словам, теперь от самих предприятий будет зависеть, когда эти дезинфектанты поступят в магазины. Он сказал, что министерство закупить 100 тонн жидкости.
По словам А. Вериги, нехватки в дезинфектантах лечебные учреждения не испытывают, между тем учреждениям культуры и образования рекомендуется самим покупать жидкость на рынке, когда она появится дополнительно.
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