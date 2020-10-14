Правительство утвердило проект госбюджета Литвы на 2021 год

"Бюджет на 2021 год вместе со всеми европейскими средствами - примерно такого же уровня, как фактическая ситуация нынешнего года", - сказал В. Шапока на заседании правительства.

Намечается, что доходная часть госбюджета на следующий год по сравнению с утвержденными доходами этого года уменьшится на 1,3% (145,369 млн евро) до 11,385 млрд евро, а расходная часть - увеличится на 21,2% (2,712 млрд евро) до 15,49 млрд евро.

Дефицит госбюджета в следующем году должен составить 4,105 млрд евро - в 3,3 раза (на 2,857 млрд евро) больше, чем в этом году (утвержденный дефицит - 1,248 млрд евро).

Кабмин не стал вносить коррективы в бюджет 2020 года, поэтому из приводимых пока данных не видно, как бюджет 2021 года будет отличаться от реальных доходов и расходов государства в этом году, на которых сильно сказался коронавирусный кризис.

Правительство предлагает повысить в следующем году минимальную месячную зарплату с 607 до 642 евро, а пособие на детей - с 60 до 70 евро.

Кабмин одобрил повышение минимальной зарплаты на 35 евро, но премьер Саулюс Сквернялис упомянул, что у новых властей еще будет возможность пересмотреть это решение, если изменятся прогнозы роста экономики.

По словам В. Шапоки, средняя пенсия по старости в следующем году должна повыситься примерно на семь процентов - с 377 евро до 404 евро.

Согласно проекту бюджета Литвы, в следующем году в стране ожидается дефицит сектора власти в размере 5% от внутреннего валового продукта (ВВП).

Министр финансов Вилюс Шапока на заседании правительства сказал, что такая разница между расходами и доходами - "это граница, которая позволяет держать под контролем рост долга, избегая роста неустойчивых расходов на обслуживание долга в будущем".

Приведенные министром проекции показывают, что задолженность страны в следующем году должна составить 50,2% ВВП.

В соответствии с представленным министром планом, в 2022 году дефицит должен снизиться до 2,7% ВВП, а в 2023 году - до 1,6% ВВП.

В. Шапока сказал, что намеченный план на среднесрочную перспективу должен "обеспечить достаточно низкую цену финансирования долгов".

"Думаю, что нынешний вариант оптимален, даже если сравнивать с другими странами. Это позволяет в течение среднесрочного периода вернуться к проведению в жизнь Маастрихтских критериев и в плане долга, и в плане инфляции, и в плане бюджетного дефицита", - сказал В. Шапока.

Дефицит сектора власти в этом году – разница между расходами и доходами – может составить 8,8% ВВП. Дыра в бюджете образовалась по причине дополнительных расходов властей с целью сокращения ущерба от коронакризиса и по причине сокращения доходов из-за экономического спада.

В этом году государство увеличивало расходы из-за коронавируса, но пересмотра самого бюджета не было.