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Правительство России закрывает торговые представительства в Литве и на Украине. Соответствующее постановление 7 ноября подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Правительство РФ постановило: ликвидировать торговые представительства в Литве и на Украине", – сообщается в постановлении.
Такое предложение в сентябре внесло российское Министерство промышленности и торговли.
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