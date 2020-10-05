Правительство рассмотрит вопрос введения ограничений в самоуправлениях с высоким уровнем заражения коронавирусом

"Как мы и договорились в стратегии управления COVID-19, необходимые ограничения мы введем лишь в отдельных самоуправлениях, в которых отмечается угрожающая ситуация, а не в масштабе всей страны", – сообщил глава правительства в социальной сети "Фейсбук".

Он также отметил, что проекты изменений к правовым актам срочно готовит Министерство здравоохранения.

Эти меры, которые премьер пока не конкретизировал, планируется рассмотреть в среду на заседании правительства.

Глава правительства также отметил, что там, где уровень заболеваемости ниже, не планируется вводить ограничения на время работы кафе, баров и клубов.

"Однако, я хочу заранее сказать, что время работы мест общественного питания и развлечений не должно сокращаться в тех самоуправлениях, где ситуация с COVID-19 не вызывает озабоченности", – отметил С. Сквернялис.

Он подчеркнул, что проблемы в конкретных местностях будут решаться при сотрудничестве с местными властями, а меры будут действовать до тех пор, "пока не увидим, что вирус отступает".

В Литве на данный момент подтверждено 5228 случаев заражения коронавирусом, продолжают болеть 2675 человек, 2497 – выздоровели.

Самый высокий уровень заболевания пока в Расейняйском, Радвилишском, Шяуляйском, Кельмском районах, в городе Шяуляй.

Рост заболевания отмечается также в Каунасе, Вильнюсе, Купишском, Укмергском, Каунасском, Акменском районах, в Друскининкай, в Мажейкяйском районе, в Панявежисе, в Электренай, а также в Вильнюсском и Кедайняйском районах.