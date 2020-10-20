Он подтвердил, что вопрос о продлении школьных каникул в среду рассмотрит правительство. Обычно каникулы начинаюися с 26 октября и продолжаются неделю, однако их будет предложено продлить до двух недель.

Между тем о других ограничениях, вероятном введении карантина в отдельных самоуправлениях С. Сквернялис говорил с осторожностью, отметив, что должно хватить рекомендаций. Он полагает, что ситуацию можно взять под контроль в течение двух недель, соблюдая дистанцию, используя маски, избегая необязательных массовых мероприятий.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига подтвердил журналистам в Сейме, что на этой неделе планируется пересмотреть и порядок организации мероприятий, однако не конкретизировал, какие меры рассматриваются.

Премьер также выразил надежду, что вводить обязательный карантин в отдельных самоуправлениях против их воли не придется.

С. Сквернялис сказал, что по уровню риска распространения вируса самоуправления планируется разделить на три группы, и пока в группе повышенного риска находится около 20 самоуправлений.