Он подтвердил, что вопрос о продлении школьных каникул в среду рассмотрит правительство. Обычно каникулы начинаюися с 26 октября и продолжаются неделю, однако их будет предложено продлить до двух недель.
Между тем о других ограничениях, вероятном введении карантина в отдельных самоуправлениях С. Сквернялис говорил с осторожностью, отметив, что должно хватить рекомендаций. Он полагает, что ситуацию можно взять под контроль в течение двух недель, соблюдая дистанцию, используя маски, избегая необязательных массовых мероприятий.
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига подтвердил журналистам в Сейме, что на этой неделе планируется пересмотреть и порядок организации мероприятий, однако не конкретизировал, какие меры рассматриваются.
Премьер также выразил надежду, что вводить обязательный карантин в отдельных самоуправлениях против их воли не придется.
С. Сквернялис сказал, что по уровню риска распространения вируса самоуправления планируется разделить на три группы, и пока в группе повышенного риска находится около 20 самоуправлений.
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