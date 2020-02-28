После заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям министр сказал, что военные в аэропортах будут собирать контакты людей, прибывающих из регионов, затронутых вирусом.
"Будут привлечены военные, чтобы не было проблем или перебоев в аэропортах, если потребуется, то и на пограничных контрольно-пропускных пунктах (...). У людей, прибывающих из зон вспышки вируса, будут браться контактные данные", – сказал журналистам А. Верига.
В городе Шяуляй и в Шяуляйском районе предлагается отозвать массовые мероприятия с учетом того, что в пятницу в городе был подтвержден случай заражения коронавирусом.
В других самоуправлениях Литвы пока не предлагается отзывать массовые мероприятия, но есть призыв не планировать новых.
"В масштабе страны есть рекомендация не планировать никаких новых публичных мероприятий (...). Для города Шяуляй и района будут сформулированы рекомендации отказаться от массовых мероприятий", – сказал министр.
Жительница литовского города Шяуляй, у которой выявлен коронавирус после возвращения из Италии, избежала контакта с коллегами по работе и контактов с людьми других публичных местах, члены ее семьи проверяются, сообщил директор Шяуляйской больницы Ремигиюс Мажейка. 39-летняя пациентка находится в этой больнице. Ее близкое окружение находится на обследовании.
TOP новостей
Президент Литвы призывает сохранять спокойствие: Нет абсолютно никаких оснований для паники (52)
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал жителей...
Несмотря на рекомендации, ярмарку Казюкаса в Вильнюсе не отменяют (2)
В среду правительство Литвы объявило чрезвычайную...
Коронавирус добрался до Литвы: в Шяуляйской больнице изолирована вернувшаяся из Северной Италии женщина (107)
Кронавирус достиг Литвы – в ночь на пятницу в...
Распоряжения Министерства образования: когда дети не должны ходить в школу
Министерство науки, образования и спорта Литвы 28...
Мэр Вильнюса о первом случае заболевания короновирусом в Литве: если чувствуете риск - работайте из дома (38)
В Ночь на пятницу в Литве сообщили о зарегистрированном...