После заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям министр сказал, что военные в аэропортах будут собирать контакты людей, прибывающих из регионов, затронутых вирусом.

"Будут привлечены военные, чтобы не было проблем или перебоев в аэропортах, если потребуется, то и на пограничных контрольно-пропускных пунктах (...). У людей, прибывающих из зон вспышки вируса, будут браться контактные данные", – сказал журналистам А. Верига.

В городе Шяуляй и в Шяуляйском районе предлагается отозвать массовые мероприятия с учетом того, что в пятницу в городе был подтвержден случай заражения коронавирусом.

В других самоуправлениях Литвы пока не предлагается отзывать массовые мероприятия, но есть призыв не планировать новых.

"В масштабе страны есть рекомендация не планировать никаких новых публичных мероприятий (...). Для города Шяуляй и района будут сформулированы рекомендации отказаться от массовых мероприятий", – сказал министр.

Жительница литовского города Шяуляй, у которой выявлен коронавирус после возвращения из Италии, избежала контакта с коллегами по работе и контактов с людьми других публичных местах, члены ее семьи проверяются, сообщил директор Шяуляйской больницы Ремигиюс Мажейка. 39-летняя пациентка находится в этой больнице. Ее близкое окружение находится на обследовании.