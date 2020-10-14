Правительство приступило к рассмотрению проекта бюджета Литвы на 2021 год

Правительство в среду рассматривает проект бюджета на 2021 год, подготовленный Министерством финансов. В соответствии с ним, доходная часть бюджета по сравнению с утвержденным бюджетом нынешнего года уменьшится на 1,3% (145,369 млн евро) до 11,385 млрд евро, а расходная часть - увеличится на 21,2% (2,712 млрд евро) до 15,49 млрд евро.

Правительство предлагает повысить в следующем году минимальную месячную зарплату с 607 до 642 евро, а пособие на детей - с 60 до 70 евро.

Кабмин одобрил повышение минимальной зарплаты на 35 евро, но премьер Саулюс Сквернялис упомянул, что у новых властей еще будет возможность пересмотреть это решение, если изменятся прогнозы роста экономики.

По словам В. Шапоки, средняя пенсия по старости в следующем году должна повыситься примерно на семь процентов - с 377 евро до 404 евро.

Дефицит госбюджета в следующем году должен составить 4,105 млрд евро - в 3,3 раза (на 2,857 млрд евро) больше, чем в этом году (утвержденный дефицит - 1,248 млрд евро).

Правительство не стало вносить коррективы в бюджет 2020 года, поэтому из приводимых пока данных не видно, как бюджет 2021 года будет отличаться от реальных доходов и расходов государства в этом году, на которых сильно сказался коронавирусный кризис.