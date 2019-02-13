В среду правительство одобрило поправки, подготовленные Министерством юстиции. В них предлагается обеспечить выполнение положений вступившего в силу в 2017 году и обязательного для стран-членов Евросоюза (ЕС) регламента ЕП и Европейского совета. Если эти положения не будут проведены в жизнь, к странам-членам может быть применена процедура нарушения права ЕС.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс говорит, что сейчас в ЕС зарегистрировано 10 европейских политических партий - альянсов, объединяющих политические партии разных государств, их местонахождение - Бельгия, Голландия, Франция. К европейским партиям относится и часть политических партий Литвы.

Например, к Европейской народной партии относится партия Союз отечества - Христианские демократы Литвы, к Партии европейских социалистов - представители Литовской социал-демократической партии, к Альянсу либералов и демократов за Европу - члены Партии труда и Движения либералов.

"Европейская политическая партия - ставящий перед собой политические цели политический альянс, поэтому им следует гарантировать дееспособность и признание во всех государствах-членах. Однако таким признанием дееспособности им не будет предоставлено право выдвигать кандидатов и участвовать в национальных выборах или выборах в ЕП. Правыми актами мы устанавливаем порядок выдачи необходимых справок, порядок включения в реестр юридических лиц, процедуры ликвидации", - сказал Э. Янкявичюс на заседании.

Поправки еще должен утвердить парламент.