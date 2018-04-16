Правящие прогнозируют, что новые участники пенсионного накопления получат пенсии, составляющие как минимум 50% их заработка.
Это предусматривается в представленной в понедельник правительством реформе системы пенсионного накопления. Правительство отмечает, что средняя пенсия по старости (при наличии необходимого стажа) в 2019–2020 годах в среднем вырастет на 23 евро. В 2017–2020 годах она увеличится в целом на 110 евро.
Пенсионные фонды второй ступени в Литве начали действовать в 2004 году. Сейчас Фонд соцстрахования переводит участникам этих фондов 2% зарплаты, а если сам человек за счет собственных средств переводит 2%, то государство переводит дополнительные 2% от средней заработной платы в стране.
В Литве, кроме прочего, действуют и добровольные фонды пенсионных накоплений третей ступени.
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