Правительство Литвы в среду предложило почти на треть увеличить зарплаты сотрудникам разведки.
© DELFI / Karolina Pansevič

Директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис сказал журналистам, что, в соответствии с предлагающимися сейчас поправками к законам, зарплаты сотрудников его ведомства с июля 2019 году должны увеличиться в среднем на 30%.

Должны увеличиться зарплаты и в военной разведке - Втором департаменте оперативных служб.

"В общей сумме (зарплаты) должны увеличиться на 30%", - сказал Д. Яунишкис.

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