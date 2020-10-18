Правительство предлагает финансировать культурные центры национальных меньшинств напрямую из бюджета

В среду правительство решило внести поправки в закон, согласно которым департамент будет получать прямое финансирование из бюджета для подведомственных учреждений: Дома национальных общин, Каунасского многокультурного центра, Литовского центра фольклора и этнографии. Все они будут считаться государственными культурными центрами.
В поправках к Закону о культурных центрах, подготовленных Министерством культуры, говорится, что учреждения заботятся о занятости детей и молодежи, художественном образовании, организуют деятельность различных творческих коллективов и групп, отмечают различные календарные праздники, популяризируют национальную культуру и культурные проекты.
Однако, как указано в пояснительной записке, учреждения в настоящее время финансируются через проекты, а не напрямую, что затрудняет для них обеспечение своей деятельности и выплату заработной платы, особенно во время пандемии коронавируса.
"Принятие этих поправок к законам обеспечит устойчивое функционирование и финансирование государственных учреждений, действующих в сфере национальных меньшинств, и эти учреждения будут интегрированы в систему культурных центров, регулируемых законом", - сказал на заседании правительства министр культуры Миндаугас Кветкаускас.
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