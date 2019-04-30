"Это такой подарок по случаю столетия Литвы", - сказал на заседании правительства министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
Швеция выделит первоначальный взнос в размере 1 млн евро в капитал фонда, а в 2020-м Литва рассмотрит вопрос о выделении 200 тыс евро.
По инициативе Швеции создаются аналогичные фонды, приуроченные к столетию Эстонии и независимости Латвии.
Правительство Литвы отмечает, что цель двустороннего фонда состоит в том, чтобы "побудить народы Швеции и Литвы глубже познакомиться с культурой и обществом друг друга, наладить более тесное двустороннее сотрудничество в деле поощрения социальных, экономических, инновационных и деловых отношений между людьми, особенно молодёжи".
Деятельность Фонда также будет направлена на распространение литовского языка и культуры в Швеции и распространение шведского языка и культуры в Литве.
Деятельность Фонда будет регулироваться шведским законодательством. Его капитал будет инвестирован, а проекты и программы будут финансироваться за счёт возврата инвестиций. Это будет делаться с 2020 г.
В правление войдут по четыре представителя от Швеции и Литвы.
Швеция высказала пожелание, чтобы при назначении представителей в правление Фонда предпочтение было отдано не представителям государственных учреждений, а лицам, которых общественность ценит за их профессиональную деятельность и которые явно заинтересованы в укреплении и расширении отношений между сторонами, говорится в заявлении правительства.
Представителями Литвы в правлении предлагается назначить представителя Банка Литвы Марюса Юргилу, исполнительного директора Нидской художественной колонии Вильнюсской академии искусств Расу Антанавичюте, Паулюса Серапинаса, координатора по международным делам Совета молодёжных организаций Литвы, а также Эрику Саусверде, директора Института балтийских языков и культуры Вильнюсского университета.
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