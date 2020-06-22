Правительство одобряет интернет-голосование, но для начала - только за границей

Правительство в понедельник одобрило поправки, обсуждаемые сейчас в Сейме, которые позволили бы избирателям голосовать по интернету на парламентских выборах.

Сторонники проекта правящие ("социалтрудовики") заявляют, что из-за коронавирусной пандемии необходимо узаконить альтернативный способ голосования. После получения заключения правительства проект дальше будет обсуждаться в парламенте.

Министр юстиции Элвинас Янкявичюс заявил, что до ближайших парламентских выборов в октябре установить данную систему невозможно, и предложил депутатам при обсуждении проекта оценить возможность ввода такого порядка для голосования и на других выборах: в самоуправления, президентских, европарламентских, а также на референдумах.

Как утверждается в пресс-релизе Минюста, процедуры по закупке, созданию и тестированию информационной системы могут занять от 18 до 24 месяцев.

Проект, который обсуждается в Сейме, предусматривает, что голосовать по интернету можно будет в течение трех дней - со 9 часов вторника до 22 часов четверга на неделе выборов.

Система также предусматривает, что человек может передумать и придти голосовать лично в избирательный участок. Кроме того, по интернету можно будет голосовать не раз - будет учитываться последнее волеизъявление.

Премьер С. Сквернялис и председатель коалиции социалдемократов, крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис также заявлял, что интернет-голосование во время ближайших выборов невозможно.

Идею интернет-голосования поддерживает и президент Гитанас Науседа, о чем он заявил в своем годовом послании в сейме.

Парламентские выборы пройдут 11 октября.

Ранее в Сейме уже были такие проекты, но они не были приняты. Сторонники интернет-голосования считают, что так можно увеличить активность избирателей. Противники полагают, что невозможно обеспечить тайну и безопасность такого рода голосования.