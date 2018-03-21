Министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис утверждает, что предлагаемая мера наряду с решениями превентивного и уголовного характера должна сократить количество нетрезвых водителей на литовских дорогах.
"Все это должно быть только на добровольном принципе, то есть человек сам решает, ставить или ему алкоблок. Этот пример придумали не мы, он успешно применяется в странах Западной Европы, Скандинавии. (...) Люди, которые были задержаны в нетрезвом состоянии за рулем, должны получить возможность сокращения срока лишения прав (...) При добровольной установке алкоблока в автомобиле права будут возвращать быстрее", - заявил на заседании Р. Масюлис.
Алкотестор-блокиратор устанавливается внутри автомобиля: садясь в него, водитель в него дует, и если аппарат устанавливает, что он трезв, то двигатель можно будет завести. В Литве использование таких замков не является обязательным, однако некоторые перевозчики по своей инициативе устанавливают его в транспортных средствах повышенного риска - маршрутных автобусах и грузовиках.
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