По словам министра финансов Вилюса Шапоки, лимит государственных заимствований повышается до 5 млрд евро, что составляет почти 10% внутреннего валового продукта (ВВП).

"С такой угрозой мы столкнулись в первый раз, поэтому и ответ должен быть историческим. Я прошу каждого ответственного политика, бизнесмена, гражданина, каждый банк реагировать и внести вклад", – заявил министр на совещании правительства.

В. Шапока указал, что на льготы будут претендовать лишь те компании, которые не будут вынуждать работников выходит в неоплачиваемый отпуск или увольнять их.

Совокупная сумма намеченных мер достигает почти 2,5 млрд евро, кроме того, правительство планирует повысить лимит заимствований – после утверждения, можно будет дополнительно заимствовать 5 млрд евро.

В плане указывается, что государство солидарно до трех месяцев будет помогать бизнесу сохранять рабочие места, покрывая часть трудового простоя или часть оплаты за простой работникам.

В проекте говорится, что работникам должна быть обеспечены выплата, которая бы не была ниже минимальной месячной зарплаты (ММЗ). Также намечаются меры, целью которых будет помощь с сохранени ликвидности компаний.

Правительство позволит компаниям отложить уплату налогов или распределить налоги по договорному графику, без пени.

Налогоплательщики также будут освобождены от штрафов, пени, будут остановлены действия по взысканию недоплаченных налоговых выплат.

В плане также указывается стремление обеспечить закупки защитных средств при обеспечении дополнительного финансирования здравоохранения.

Определенные деньги будут выделены из правительственного и государственного резервов, также будут использоваться средства Евросоюза и заимствуемые суммы.

Министр финансов В. Шапока в субботу на заседании Кабмина заявил, что по причине особой ситуации экономический ответ будет "очень решительным и беспрецедентным".

Между тем, премьер Саулюс Скверняли ранее отмечал, что пакет будет составлять сумму, "не менее чем в миллион евро".

Решением Кабмина в Литве с понедельника введен карантин, в Литву запрещен въезд большинство иностранных граждан, а жителям страны запрещен выезд из Литвы, закрыты большинство магазинов, все учреждения общественного питания, спортивные, развлекательные учреждения, музеи, школы, однако запреты не охватывают передвижение товаров.