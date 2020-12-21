Правительство одобрило финансирование представителя Литвы в Конгрессе США

Кабинет министров, при рассмотрении различных предложений членов Сейма по бюджету 2021 года, одобрил повышение расходов канцелярии Сейма на 44 тыс. евро.

По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, решение по финансированию представителя Литвы в Конгрессе США по существу было одобрено при представлении уточненного проекта бюджета, однако тогда дополнительные средства были предусмотрены только для Министерства иностранных дел, хотя дополнительное финансирование в данном случае требуется и канцелярии Сейма.

Парламент планирует утверждение бюджета на 22 декабря.