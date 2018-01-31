В среду литовское правительство одобрило подписанные представителями Российской Федерации и Литвы документы демаркации границы - одобрение правительств обеих стран необходимо для завершения процедуры.
© DELFI / Karolina Pansevič

В конце 2017 года в МИД Литвы были подписаны документы демаркации государственной границы Литвы и России, с их подписанием завершила работу совместная Комиссия по демаркации госграницы Литвы и РФ.

После обмена дипломатическими нотами, информирующими о выполнении внутренних процедур по утверждению этих документов в обеих странах, и вступления в силу документов, демаркация границы двух стран окончательно завершится. Это завершит и процесс демаркации всей государственной границы Литвы.

Совместная Литовско-российская комиссия по демаркации границы была сформирована в 2006 году. Протяженность литовско-российской государственной границы, установленной комиссией и отмеченной на месте (включая и территориальные морские границы) составляет 297,12 километра. В целом установлены 559 знаков, отмечающих госграницу.

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