В конце 2017 года в МИД Литвы были подписаны документы демаркации государственной границы Литвы и России, с их подписанием завершила работу совместная Комиссия по демаркации госграницы Литвы и РФ.

После обмена дипломатическими нотами, информирующими о выполнении внутренних процедур по утверждению этих документов в обеих странах, и вступления в силу документов, демаркация границы двух стран окончательно завершится. Это завершит и процесс демаркации всей государственной границы Литвы.

Совместная Литовско-российская комиссия по демаркации границы была сформирована в 2006 году. Протяженность литовско-российской государственной границы, установленной комиссией и отмеченной на месте (включая и территориальные морские границы) составляет 297,12 километра. В целом установлены 559 знаков, отмечающих госграницу.