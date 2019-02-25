Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс сообщил BNS, что на совещании в среду членам правительства будут представлены две альтернативы – стремиться к мировой или не признавать нарушения и вести разбирательства в Страсбургском суде.
"Мы должны обсудить, искать ли представителя заявителя и послушать, какая форма мирового соглашения интересовала бы их, либо дальше вести разбирательства в суде. В среду мы планируем принять решение", – сказал министр.
"Министерство юстиции предложит второй вариант – не признавать нарушения и судиться, но в ходе совещания могут быть приняты различные выводы", – добавил он.
В конце января ЕСПЧ принял жалобу адвокатов гражданина Саудовской Аравии Мустафы аль-Хавсави и указал правительству Литвы представить свою позицию.
50-летний М. аль-Хасави сейчас находится в заключении на базе в Гуантанамо. Он был задержан в 2003 году в Пакистане. США утверждают, что он может быть замешан в террористической атаке 11 сентября.
В жалобе в ЕСПЧ он утверждает, что его содержали в тайной тюрьме ЦРУ США в Литве в 2005–2006 годах.
Это уже второе подобное дело в Страсбурге.
В мае прошлого года ЕСПЧ констатировал, что американцы в Литве тайно держали в заключении другого саудовца Абу Зубейду.
За нарушения прав человека суд обязал Литву выплатить А. Зубейде 130 тыс. евро компенсации. Эти средства правительство отложило на депозитный счет.
В связи с этими подозрениями в Литве проводится расследование, подозрения пока никому не предъявлены.
Представители Литвы в Страсбургском суде утверждали, что в помещении природе Вильнюса - Антавиляй, должен был действовать центр поддержки разведки, а вызывавший подозрения самолет поставлял в Литву не людей, а оборудование связи.
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