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Поскольку правительство Литвы планирует сделать некоторые послабления в карантинных ограничениях для бизнеса, намечается разрешить и некоторые пассажирские полёты. Предлагается разрешить выезд гражданам зарубежных стран, а также разрешить выполнять частные полёты малой авиации.
Правительство намерено немного ослабить карантинные ограничения полётов
© Martynas Jaugelavičius

Правительство должно принять решение на заседании в среду.

Как утверждает Минздрав, ограничения на полёты из Литвы напрямую не влияют на распространение коронавируса, поэтому предлагается их не ограничивать, кроме того, иностранцы и сейчас могут выезжать из Литвы на автомобилях или паромах.

"Граждане других стран могли бы выезжать без ограничений. С учётом этого нецелесообразно рассматривать в каждом случае вопросы репатриационных полётов из Литвы", - говорится в документе.

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Также предлагается разрешить без отдельных разрешений частные полёты в Литву, если на законном основании прилетит до пяти пассажиров. Такое же количество людей может приехать на легковом автомобиле из Латвии или на пароме из Киля (Германия).

В Литве воздушное пространство закрыто с 4 апреля, поэтому на пассажирские полёты нужно разрешение литовских ведомств и министра транспорта. Приехать в Литву также можно единственным паромом из Киля в Клайпеду.

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