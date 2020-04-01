aA
Правительство Литвы в среду постановило запретить экспорт из страны медицинских защитных средств.
Правительство Литвы запретило экспорт медицинских защитных средств
© DELFI / Andrius Ufartas

В постановлении правительства говорится, что без отдельного разрешения министра здравоохранения из страны нельзя экспортировать защитные очки и щитки, щитки для лица, средства защиты рта и носа, защитную одежду, перчатки.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в представлении правительству указал, что спрос на средства личной защиты в последние дни заметно вырос, поэтому необходимо незамедлительно запретить их экспорт "в целях защиты жизненно важных" интересов населения.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Глава МИД отклоняет претензии оппозиции относительно помощи из Китая из-за коронавируса (28)

Оппозиционные консерваторы во вторник предупредили,...

В больницах Литвы – массовые кражи: вместо антисептика заливают воду (126)

Поскольку в мире распространяется коронавирус ( COVID-19...

TOP новостей

Профессор Касюлявичюс: если все будет хорошо, с 14 апреля можно думать об ослаблении карантина (62)

Профессор Медицинского факультета Вильнюсского...

Жители Литвы массово отзывают поездки, но деньги им туроператоры не возвращают (24)

В редакцию портала Delfi приходят письма читателей,...

Премьер Литвы: повышенные зарплаты врачам будут выплачены (20)

Парламент Литвы 31 марта не сумел утвердить порядок...

Aleksandras Lukašenka

"На карантине": Коронавирус в Беларуси, первая смерть. Или не первая? Обсуждаем из студии Delfi (74)

31 марта в Витебске в результате пневмонии скончался...

Премьер-министр Литвы: некоторый бизнес сможет открыться до конца карантина (3)

В ближайшее время будет представлен пакет, который...

|Maža didelių žinių kaina