Правительство Литвы запретило экспорт медицинских защитных средств

В постановлении правительства говорится, что без отдельного разрешения министра здравоохранения из страны нельзя экспортировать защитные очки и щитки, щитки для лица, средства защиты рта и носа, защитную одежду, перчатки.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в представлении правительству указал, что спрос на средства личной защиты в последние дни заметно вырос, поэтому необходимо незамедлительно запретить их экспорт "в целях защиты жизненно важных" интересов населения.