Правительство Литвы запретило экспорт медицинских защитных средств

В постановлении правительства говорится, что без отдельного разрешения министра здравоохранения из страны нельзя экспортировать защитные очки и щитки, щитки для лица, средства защиты рта и носа, защитную одежду, перчатки.
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в представлении правительству указал, что спрос на средства личной защиты в последние дни заметно вырос, поэтому необходимо незамедлительно запретить их экспорт "в целях защиты жизненно важных" интересов населения.
TOP новостей
Профессор Касюлявичюс: если все будет хорошо, с 14 апреля можно думать об ослаблении карантина (62)
Профессор Медицинского факультета Вильнюсского...
Жители Литвы массово отзывают поездки, но деньги им туроператоры не возвращают (24)
В редакцию портала Delfi приходят письма читателей,...
Премьер Литвы: повышенные зарплаты врачам будут выплачены (20)
Парламент Литвы 31 марта не сумел утвердить порядок...
"На карантине": Коронавирус в Беларуси, первая смерть. Или не первая? Обсуждаем из студии Delfi (74)
31 марта в Витебске в результате пневмонии скончался...
Премьер-министр Литвы: некоторый бизнес сможет открыться до конца карантина (3)
В ближайшее время будет представлен пакет, который...