"От имени правительства Литовской Республики я выражаю глубокие соболезнования в связи с катастрофой самолета, унесшей жизни множества людей. Близким погибших я желаю твердости духа и единства в этот тяжёлый час утраты, а пострадавшим и раненным – скорейшего выздоровления" – говорится в опубликованной в понедельник телеграмме соболезнования премьер-министра Саулюса Сквернялиса.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал в Твиттере эту катастрофу большой трагедией.
"Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и раненных в катастрофе", – написал глава МИД.
В воскресенье возник пожар на борту пассажирского лайнера "Аэрофлота", погибли как минимум 40 человек, включая детей. Самолет, который должен был лететь в Мурманск, взлетел в Московском аэропорту Шереметьево, но был вынужден вернуться и совершить аварийную посадку.
Глава тибетской администрации: Тибет - это тест для мира и Литвы (1)
Тибет является лакмусовой бумагой для мира и Литвы –...
Реакция России на решение не впускать Лепса в Литву: абсурдно (19)
Официальные представители России решение Литвы...
Правительство Литвы выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в России (18)
В понедельник правительство Литвы выразило...
Литва по-прежнему будет бойкотировать торжества по случаю 9 мая в России (216)
Литва намерена по-прежнему бойкотировать торжества по...
ЛСДП призывает голосовать за двойное гражданство, игнорировать референдум о количестве членов Сейма Литвы (126)
Оппозиционная Литовская социал-демократическая...
TOP новостей
Миллиард от эмигрантов: уехавшие из Литвы все еще шлют деньги на родину (18)
Уехавшие за границу соотечественники, по последним...
Министр рассказал о переменах, которые ждут в сфере здравоохранения (21)
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Реакция России на решение не впускать Лепса в Литву: абсурдно (19)
Официальные представители России решение Литвы...
Крушение SSJ-100 в Шереметьево: 41 человек погиб, в аварии "много непонятного" (167)
Следственный комитет России рассматривает различные...
На этой неделе водителей в Литве ждет множество рейдов (11)
С 6 мая в Литве начинается пятая неделя безопасного...