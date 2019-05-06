В понедельник правительство Литвы выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в России, унесшей десятки жизней.
© DELFI / Karolina Pansevič

"От имени правительства Литовской Республики я выражаю глубокие соболезнования в связи с катастрофой самолета, унесшей жизни множества людей. Близким погибших я желаю твердости духа и единства в этот тяжёлый час утраты, а пострадавшим и раненным – скорейшего выздоровления" – говорится в опубликованной в понедельник телеграмме соболезнования премьер-министра Саулюса Сквернялиса.

Статьи по теме:
Крушение SSJ-100 в Шереметьево: 41 человек погиб, в аварии "много непонятного"  (167)
13 человек погибли в пожаре на пассажирском самолете в аэропорту Шереметьево  (136)

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал в Твиттере эту катастрофу большой трагедией.

"Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и раненных в катастрофе", – написал глава МИД.

В воскресенье возник пожар на борту пассажирского лайнера "Аэрофлота", погибли как минимум 40 человек, включая детей. Самолет, который должен был лететь в Мурманск, взлетел в Московском аэропорту Шереметьево, но был вынужден вернуться и совершить аварийную посадку.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Глава тибетской администрации: Тибет - это тест для мира и Литвы (1)

Тибет является лакмусовой бумагой для мира и Литвы –...

Реакция России на решение не впускать Лепса в Литву: абсурдно (19)

Официальные представители России решение Литвы...

Правительство Литвы выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в России (18)

В понедельник правительство Литвы выразило...

Литва по-прежнему будет бойкотировать торжества по случаю 9 мая в России (216)

Литва намерена по-прежнему бойкотировать торжества по...

ЛСДП призывает голосовать за двойное гражданство, игнорировать референдум о количестве членов Сейма Литвы (126)

Оппозиционная Литовская социал-демократическая...

TOP новостей

Миллиард от эмигрантов: уехавшие из Литвы все еще шлют деньги на родину (18)

Уехавшие за границу соотечественники, по последним...

Министр рассказал о переменах, которые ждут в сфере здравоохранения (21)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...

Реакция России на решение не впускать Лепса в Литву: абсурдно (19)

Официальные представители России решение Литвы...

Šeremetjevo oro uosto nelaimė

Крушение SSJ-100 в Шереметьево: 41 человек погиб, в аварии "много непонятного" (167)

Следственный комитет России рассматривает различные...

На этой неделе водителей в Литве ждет множество рейдов (11)

С 6 мая в Литве начинается пятая неделя безопасного...