Генсек СЕ избирается на пятилетний срок полномочий голосованием в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ). Кандидатов ей представляет Комитет министров из претендентов, предложенных правительствами одной или нескольких стран-членов.
Кандидатура А. Кубилюса рассматривалась в объединяющей консерваторов стран Европы Европейской народной партии.
А. Кубилюс является представителем оппозиционной партии Союз отечества - Христианские демократы Литвы в сейме и бывшим председателем.
В 1999-2000 годах и в 2008-2012 годах он был премьер-министром.
Сейчас пост генсека СЕ занимает бывший премьер Норвегии, лейборист Торнбьерн Ягланд. Его второй пятилетний срок полномочий в этой должности истекает в 2019 году.
Созданный в 1949 году СЕ объединяет 47 стран. Задачи этой организации - защита прав человека, распространение демократии и верховенства права в Европе.
Правительство Литвы выдвигает кандидатуру Кубилюса на пост генсека Совета Европы (34)
Правительство Литвы в четверг постановило...
Синкявичюс: Сквернялис был бы самым лучшим кандидатом в президенты (7)
Наилучший кандидат в президенты Литвы -...
Из-за болезни Сквернялиса спешно изменили повестку дня (15)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис из-за...
Матийошайтис хочет вновь стать мэром Каунаса (2)
Висвалдас Матийошайтис , глава движения Vieningas Kaunas...
Литва готовится к переговорам с ЕС о финансировании транзита граждан РФ (156)
Литва готовится к переговорам в Евросоюзом по поводу...
TOP новостей
Щедрые работодатели: кто в ноябре платил самые высокие зарплаты (6)
Согласно новейшим данным Фонда социального...
Расследование DELFI. Литва выступает против Nord Stream 2, но открывает двери для его спонсоров (234)
Финская компания Fortum развивает в Литве ряд...
Объявлены цены на услуги Фабийонишкского бассейна (5)
Вильнюсская мэрия сообщает, что Фабийонишкский...
Литва приобрела дополнительные боевые и учебные ракеты для систем ПВО (32)
Литва приобрела дополнительные боевые и учебные ракеты...
Предприниматель: могу быстро показать, где взять деньги для учителей (18)
Год подходит к концу, компании подводят итоги и...