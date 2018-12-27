Генсек СЕ избирается на пятилетний срок полномочий голосованием в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ). Кандидатов ей представляет Комитет министров из претендентов, предложенных правительствами одной или нескольких стран-членов.

Кандидатура А. Кубилюса рассматривалась в объединяющей консерваторов стран Европы Европейской народной партии.

А. Кубилюс является представителем оппозиционной партии Союз отечества - Христианские демократы Литвы в сейме и бывшим председателем.

В 1999-2000 годах и в 2008-2012 годах он был премьер-министром.

Сейчас пост генсека СЕ занимает бывший премьер Норвегии, лейборист Торнбьерн Ягланд. Его второй пятилетний срок полномочий в этой должности истекает в 2019 году.

Созданный в 1949 году СЕ объединяет 47 стран. Задачи этой организации - защита прав человека, распространение демократии и верховенства права в Европе.