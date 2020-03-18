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Правительство Литвы в среду выделило из заимствованных государством средств 30 млн 560 тыс. евро Минздраву на средства для борьбы с коронавирусом.
Pasaulis grumiasi su koronaviruso pandemija
Pasaulis grumiasi su koronaviruso pandemija
© AP / Scanpix

Сумма выделена из заимствованных средств, так как государственного резерва недостаточно.

14 млн евро из выделенной суммы пойдёт на приобретение оборудования для искусственного вентилирования лёгких, оставшиеся 16 млн 560 тыс. евро – на обеспечение медиков средствами от коронавируса.

Как сообщает Минздрав, планируется купить 400 новых аппаратов искусственного вентилирования лёгких, сейчас их в стране около 900.

Ещё 122 тыс. евро из госрезерва предназначено на поддержание "горячей линии" по вопросам коронавируса в Каунасском самоуправлении.

По последним данным, в Литве подтверждено 33 случая коронавируса.

ru.DELFI.lt
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