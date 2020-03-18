Сумма выделена из заимствованных средств, так как государственного резерва недостаточно.
14 млн евро из выделенной суммы пойдёт на приобретение оборудования для искусственного вентилирования лёгких, оставшиеся 16 млн 560 тыс. евро – на обеспечение медиков средствами от коронавируса.
Как сообщает Минздрав, планируется купить 400 новых аппаратов искусственного вентилирования лёгких, сейчас их в стране около 900.
Ещё 122 тыс. евро из госрезерва предназначено на поддержание "горячей линии" по вопросам коронавируса в Каунасском самоуправлении.
По последним данным, в Литве подтверждено 33 случая коронавируса.
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