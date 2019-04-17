Правительство Литвы выделило 2,5 млн евро на референдумы по гражданству и числу депутатов

В среду правительство Литвы выделило более 2,5 млн евро Главной избирательной комиссии на покрытие расходов предстоящих в мае референдумов по двойному гражданству и сокращению числа членов парламента. Эти средства выделены за счет займов.
© DELFI / Karolina Pansevič

На референдуме 12 мая будет задан вопрос, согласны ли избиратели сохранить двойное гражданство тем, кто уезжает на постоянное жительство в страны, соответствующие "критериям евроатлантической интеграции". Конкретные страны будут установлены законом.

Сейчас двойное гражданство, за некоторыми исключениями, не разрешается иметь эмигрантам, уехавшим из Литвы после восстановления независимости и получившим гражданство другой страны.

В этот же день состоится и референдум о сокращении числа членов сейма со 141 до 121, но оппозиционные политики в феврале обратились в Конституционный суд с просьбой оценить законность объявления этого плебисцита.

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