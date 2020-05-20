Правительство Литвы выделило 100 тысяч евро борющимся с коронавирусом медикам США

На выделенные средства будут закуплены произведенные в Литве средства защиты для медиков из этого штата и прочих работников служб, ежедневного спасающих жизни людей.
"По причине продолжения пандемии, из солидарности с американцами, мы выделяем помощь американским медикам и другим работникам служб, борющимся за сохранение жизней", – отметил в пресс-релизе премьер-министр Саулюс Сквернялис.
"Еще раз подтверждаем важность укрепления трансатлантической связи, без которой невозможно представить безопасность Литвы и всего региона", – отметил глава правительства.
Сейчас США является одним из наиболее охваченных пандемией государством в мире.
Литву и Штат Пенсильвания связывают тесные и давние связи. Как отмечает правительство, продолжающиеся 27 лет сотрудничество литовской армии и Национальной гвардии Пенсильвании является прекрасным примером нашего прочного партнерства с США.
Ранее Литва выделили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом Италии, Испании, Украине, Молдавии, Грузии, а через Международный Красный Крест – Китаю.
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