Правительство Литвы в середине марта обсудит реорганизацию Департамента миграции

"Мы 14 марта идем на совещание правительства в лучшем случае с двумя вариантами: что отдельный ДМ следует укреплять и на его основании проводить реформу с территориальными подразделениями или же делать все то же самое в системе полиции. На мой взгляд, если проанализировать всю систему и опыт, то рациональнее всего было бы укреплять ДМ", - сказал министр в четверг радиостанции Ziniu radijas.
По его мнению, решение вопросов миграции не является функцией полиции, кроме того, по его словам, в дальнейшем "проблема миграции будет только усложняться".
"В большинстве стран Европы существует отдельная миграционная служба, учреждение или департамент, который занимается всей миграцией. Это и иммиграция, и эмиграция, и паспорта, и визы, и интеграция иностранцев, и установление условий труда, и т. д. Есть несколько стран, в которых система смешанная (...). Проанализировав всю практику, мы посмотрели, как рациональнее всего, лучше всего проводить такую реформу, и решения подготовлены разные", - сказал Э. Мисюнас.
ДМ подвергся критике за то, что справляется с растущими потоками иммигрантов, особенно с Украины. Министр Э. Мисюнас не раз критиковал главу ДМ Эвелину Гудзинскайте за плохую работу, но она не намерена уходить с занимаемой должности.
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