"В сельском хозяйстве сложилась однозначно нестандартная ситуация, которая требует быстрого принятия мер. Сейчас мы собираемся обнародовать решение о вызванной сильными ливнями экстремальной ситуации во всей Литве", - сказал С. Сквeрнялис для пресс-релиза.
Если Комиссия по экстремальным ситуациям объявит экстремальную ситуацию, то равительство будет искать возможность поддержать земледельцев финансово, задействовав для этого государственный резерв.
На следующей неделе Литва намерена обратиться в Еврокомиссию (ЕК) по поводу возмещения убытков, понесенных фермерами. Президент Даля Грибаускайте в пятницу сказала в Таллинне, что получила заверение председателя ЕК Жана-Клода Юнкера в том, что "какая-то помощь точно будет".
По предварительным данным Минсельхоза, убытки из-за ливней могут составить около 40 млн. евро. На сегодняшний день экстремальная ситуация объявлена в 12 из 60 самоуправлений.
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