Такое решение принято в связи с ситуацией, при которой по истечении действующего сейчас трехлетнего периода человек на два года лишается права на социальную защиту, потому что она, в соответствии с другими правовыми актами, предоставляется только после получения долгосрочного вида на жительство в Евросоюзе (ЕС).
Чтобы получить такой вид на жительство в Литве, здесь нужно прожить пять лет.
Признанные уязвимыми литовцы, которые приехали в страну, получают обязательное страхование здоровья, им полагаются денежные выплаты и пособия.
За период с 2015 года из кризисных регионов Украины в Литву перебралось 157 человек, двое из них признаны уязвимыми в силу пенсионного возраста.
Увеличение периода их интеграции обойдется государству дополнительно в 6 тыс. евро.
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