Правительство Литвы в среду утвердило проект бюджета на 2018 год, который впервые сверстан с учетом профицита государственных финансов. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер Саулюс Сквернялис, передает BNS.
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© AP / Scanpix

Между тем, президент Даля Грибаускайте сегодня заявила, что несмотря на профицит общего бюджета властного сектора, госбюджет является дефицитным, и это говорит о том, что государство живет не по возможностям.

"Хотя мы говорим о позитивном бюджете всего сектора, я хочу подчеркнуть, что госбюджет остается дефицитным, но с учетом бюджета Sodra (Фонда социального страхования - ред.) и муниципальных бюджетов общий бюджет властного сектора позитивный. Таким образом, мы еще не достигли того, чтобы госбюджет жил по возможностям", - сказала Д.Грибаускайте в интервью Литовскому радио в среду.

По ее словам, средства по снижению дефицита остаются прежними - уменьшение теневой экономики и улучшение сбора налогов.

Доходы госбюджета 2018 года, включая средства помощи Евросоюза (ЕС) и другой международной финансовой помощи, должны увеличиться на 6,9% (584,7 млн. евро) до 9,072 млрд. евро, расходы - на 5,5% (494,9 млн. евро) до 9,541 млрд. евро, а дефицит бюджета должен снизиться на 16,1% (89,9 млн. евро) до 468,6 млн. евро.

Планируется, что профицит властного сектора в 2018 году составит 240,7 млн. евро или 0,6% прогнозируемого валового внутреннего продукта (ВВП) - он будет профицитным уже третий год подряд.

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