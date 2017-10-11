"Как мы и обещали, мы протягиваем руку помощи тем, кто зарабатывает меньше всего. Для кого-то 20 евро - совсем не деньги, а кто-то на них покупает продукты для семьи на неделю", - сказал для пресс-релиза премьер Саулюс Сквернялис.

ММЗ будет применяться в отношении примерно 264 тыс. работников. Сейчас только в бюджетных учреждениях около 27 тыс. неквалифицированных работников с зарплатой 380 евро.

Последний раз ММЗ повышалась полтора года назад - в июле прошлого года она была повышена до 380 евро.