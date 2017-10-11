Минимальная месячная зарплата (ММЗ) в Литве со следующего года увеличится на 20 евро до 400 евро. Это предложение в среду было утверждено правительством. Подсчеты показывают, что на это из госбюджета потребуется 16,2 млн. евро, сообщает BNS.
© AP / Scanpix

"Как мы и обещали, мы протягиваем руку помощи тем, кто зарабатывает меньше всего. Для кого-то 20 евро - совсем не деньги, а кто-то на них покупает продукты для семьи на неделю", - сказал для пресс-релиза премьер Саулюс Сквернялис.

Статьи по теме:
Треть учителей Литвы получают зарплату менее 500 евро в месяц  (35)
Правительство Литвы утвердило проект бюджета  (1)

ММЗ будет применяться в отношении примерно 264 тыс. работников. Сейчас только в бюджетных учреждениях около 27 тыс. неквалифицированных работников с зарплатой 380 евро.

Последний раз ММЗ повышалась полтора года назад - в июле прошлого года она была повышена до 380 евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Политика

Правительство Литвы утвердило повышение минимальной зарплаты до 400 евро (70)

Минимальная месячная зарплата (ММЗ) в Литве со...

Правительство Литвы утвердило проект бюджета президент считает, что он подготовлен не по возможностям (1)

Правительство Литвы в среду утвердило проект бюджета...

Министр финансов Литвы: повышение табачного акциза - ради здоровья общества (17)

Предложение правительства Литвы продолжить в...

Реальная цифра: насколько увеличивается бюджет Департамента гозбезопасности Литвы? (2)

В бюджете Литвы следующего года намечается увеличение...

Президент о штрафе: цель Литвы - уменьшить финансовый и репутационный урон (63)

После того, как Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на 28 млн....

TOP новостей

Правительство утвердило повышение минимальной зарплаты до 400 евро (70)

Минимальная месячная зарплата (ММЗ) в Литве со...

Президент о штрафе: цель Литвы - уменьшить финансовый и репутационный урон (63)

После того, как Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на 28 млн....

Экономист рассказал, сколько будут длиться "тучные годы" в Литве (91)

"Кризиса не будет", – заявил Мортен Хансен, заведующий...

Министр финансов Литвы: повышение табачного акциза - ради здоровья общества (17)

Предложение правительства Литвы продолжить в...

Рост потока авиапассажиров в Литве - один из наиболее заметных в ЕС (19)

Рост потока авиапассажиров в Литве в прошлом году был...