Правительство Литвы в среду утвердило планы увеличения численности Вооруженных сил (ВС) страны в ближайшие десять лет. Согласно утвержденному правительством проекту, число профессиональных военных к 2028 году должна увеличиться с 10900 почти до 14500 человек.
© KAM / Alfredas Pliadis

Число добровольцев Сил ополчения в составе ВС или число других военнослужащих активного резерва возрастет на 900 человек до 6300.

Втрое до 3900 человек должно возрасти число участвующих в учениях военнослужащих подготовленного резерва.

Между тем численность воинского призыва должна возрасти на сто - до 3900.

Число студентов Литовской военной академии и военнослужащих, обучающихся на курсах младших офицеров, останется без изменения и составит 320 и 610 соответственно.

Такие планы развития подготовлены с учетом соглашения партий о том, что в 2030 году на оборону будет выделяться 2,5% ВВП. Сейчас оборонные ассигнования Литвы немногим превышают 2%.

Статьи по теме:

ФОТО: в Вильнюсе отметили столетие Союза стрелков Литвы (232)

В Вильнюсе в субботу отметили 100-летие Союза стрелков...

Молодой военный из элитной роты не выдержал и сейчас находится под судом (110)

Вильнюсец Даниэль Гайдукевич, связавший свою жизнь с...

В Каунасе отметили столетие первой присяги армии Литвы (7)

В субботу в Каунасе отметили столетие со дня принятия...

Архиепископ Православной церкви Украины: нет другой возможности достигнуть мира, кроме как победить агрессора (128)

Останется ли Украина на том пути, на который её пять лет...

Вайтекунас: Европа, Запад и Литва – это единственная надежда Украины (110)

Литва и страны Запада должны оказать Украине и...

Политика

ФОТО: министр обороны Литвы попросил президента назначить главкома ВС в течение 12 дней после инаугурации

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил,...

Правительство Литвы утвердило планы увеличения численности Вооруженных сил

Правительство Литвы в среду утвердило планы...

Утвержден первый визит избранного президента Литвы за границу (43)

С первым визитом избранный президент Литвы Гитанас...

СМИ: Польша не поддерживает Грибаускайте в дележе постов в ЕС комментарий главы МИД Литвы (53)

Польское издание Rzeczpospolita пишет, что Польша не...

Генпрокурор Литвы просит Сейм лишить неприкосновенности депутата Гражулиса Гражулис: это политическое преследование (4)

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис во...

TOP новостей

Дороги назад в "Содру" не будет: на принятие решения осталось меньше месяца (7)

До 30 июня времени остается все меньше, а ведь многие...

Serialo „Černobylis“ akimirkos / Foto: Sister Pictures ir Sky Television Serialo „Černobylis“ akimirkos / Foto: Sister Pictures ir Sky Television Serialo „Černobylis“ akimirkos / Foto: Sister Pictures ir Sky Television

Создатели "Чернобыля" показали места съемок в Литве: Фабийонишкес и Висагинас (3)

Жуткий, аутентичный и лишающий дара речи – так о...

Утвержден первый визит избранного президента Литвы за границу (43)

С первым визитом избранный президент Литвы Гитанас...

СМИ: Польша не поддерживает Грибаускайте в дележе постов в ЕС комментарий главы МИД Литвы (53)

Польское издание Rzeczpospolita пишет, что Польша не...

Депутат Гражулис в этом году проигнорирует шествие "За равенство!" (4)

Депутат литовского парламента Пятрас Гражулис ,...