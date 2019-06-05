Правительство Литвы утвердило планы увеличения численности Вооруженных сил

Число добровольцев Сил ополчения в составе ВС или число других военнослужащих активного резерва возрастет на 900 человек до 6300.
Втрое до 3900 человек должно возрасти число участвующих в учениях военнослужащих подготовленного резерва.
Между тем численность воинского призыва должна возрасти на сто - до 3900.
Число студентов Литовской военной академии и военнослужащих, обучающихся на курсах младших офицеров, останется без изменения и составит 320 и 610 соответственно.
Такие планы развития подготовлены с учетом соглашения партий о том, что в 2030 году на оборону будет выделяться 2,5% ВВП. Сейчас оборонные ассигнования Литвы немногим превышают 2%.
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