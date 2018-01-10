Правительство постановил реорганизовать до конца этого года пять подведомственных Министерству транспорта и коммуникации госпредприятий: авиапредприятие Oro navigacija, Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы"), Klaipedos juru uosto direkcija (Дирекция Клайпедского морского порта), Vidaus vandenu keliu direkcija (Дирекция внутренних водных путей) и Keliu prieziura ("Надзор за дорогами"), - в акционерные общества (АО), а подведомственное Министерству финансов предприятие Turto bankas ("Имущественный банк") реорганизовать до конца 2024 года в закрытое акционерное общество (ЗАО).

Министерство обороны обязано до июля представить план реорганизации госпредприятия информационной инфраструктуры Infostruktura, а такой же план реорганизации госпредприятия Musu amatai ("Наши ремесла") до марта 2019 года должно будет выработать и Министерство юстиции.

До сентября также должно быть создано новое общественное учреждение, к которому должны будут перейти функции намеченных к ликвидации агентств Energetikos agentura ("Энергетическое агенство") и Lietuvos naftos produktu agentura ("Литовское агентство по нефтепродуктам"). Агентство по утилизации радиоактивных отходов Radioaktyviuju atlieku tvarkymo agentura должно быть присоединено к Игналинской АЭС.

Правительство также вскоре должно будет принять решение о приватизации госпредприятий. Министр экономики Виргиниюс Синкявичюс в декабре сказал BNS, что большинство предложений рабочей группы по приватизации предприятий, включая предприятия Epso-G, выставочный центр Litexpo, почтовую компанию Lietuvos pastas, некоторые дочерние предприятия компаний Lietuvos energija и Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги"), намечается отклонить. Однако, по его словам, будет предложено приватизировать компании Busto paskolu draudimas ("Страхование ипотечных кредитов"), Problematika и Detonas.