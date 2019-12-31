В понедельник правительство Литвы утвердило обновленный Национальный план действий в области энергетики и климата на 2021-2030 годы. Министерство энергетики заявило, что он в конце этого года будет представлен в Европейскую комиссию (ЕК), которая к июню 2020 года должна представить оценку национальных планов.
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"Активное вовлечение бизнеса, неправительственных организаций и граждан в подготовку этого плана только подтверждает, что проблема изменения климата является актуальной и заботит всё общество в целом. Обновленный план Литвы по борьбе с изменением климата является амбициозным и с учётом этого должны планироваться инвестиции в будущей финансовой перспективе ЕС", - заявил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в сообщении для печати.

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План предусматривает пять ключевых направлений: снижение зависимости от ископаемого топлива, повышение энергоэффективности, энергетическая безопасность, развитие внутреннего энергетического рынка, развитие научных исследований и создание инноваций.

Конкретные для всех стран ЕС показатели устанавливаются с учётом энергетических, экономических и природных условий. К 2030 году Литве необходимо добиться сокращения выбросов парниковых газов на 9% (по сравнению с 2005 г.), не менее чем в 1,5 раза понизить интенсивность потребления энергии (по сравнению с 2017 г.), до 45% увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе.

Если все предусмотренные меры будут реализованы, то в транспортном секторе Литвы к 2030 году выбросы парниковых газов уменьшатся на 8,1%, в сельском хозяйстве - на 9,1%, в промышленности - на 9,8% и в секторе отходов - на 52,4%.

Согласно плану правительства, реализация этих мер потребует около 14 млрд евро инвестиций.

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