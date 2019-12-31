"Активное вовлечение бизнеса, неправительственных организаций и граждан в подготовку этого плана только подтверждает, что проблема изменения климата является актуальной и заботит всё общество в целом. Обновленный план Литвы по борьбе с изменением климата является амбициозным и с учётом этого должны планироваться инвестиции в будущей финансовой перспективе ЕС", - заявил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в сообщении для печати.
План предусматривает пять ключевых направлений: снижение зависимости от ископаемого топлива, повышение энергоэффективности, энергетическая безопасность, развитие внутреннего энергетического рынка, развитие научных исследований и создание инноваций.
Конкретные для всех стран ЕС показатели устанавливаются с учётом энергетических, экономических и природных условий. К 2030 году Литве необходимо добиться сокращения выбросов парниковых газов на 9% (по сравнению с 2005 г.), не менее чем в 1,5 раза понизить интенсивность потребления энергии (по сравнению с 2017 г.), до 45% увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе.
Если все предусмотренные меры будут реализованы, то в транспортном секторе Литвы к 2030 году выбросы парниковых газов уменьшатся на 8,1%, в сельском хозяйстве - на 9,1%, в промышленности - на 9,8% и в секторе отходов - на 52,4%.
Согласно плану правительства, реализация этих мер потребует около 14 млрд евро инвестиций.
Правительство Литвы утвердило план по борьбе с изменением климата (6)
В понедельник правительство Литвы утвердило...
Самая большая мечта правящих стала их самой большой ошибкой (48)
2019 год был очень интересным для литовской политики -...
Науседа предлагает оценивать законы с точки зрения их возможного воздействия на климат (69)
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что все...
Президент Литвы подписал бюджет на 2020 год (93)
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу подписал...
Ландсбергис: защищая Наркевича, премьер стремится подорвать авторитет президента (13)
Премьер-министр Саулюс Сквернялис , откладывая...
TOP новостей
Вильнюсец ответил возмущенному ценами в рождественском городке Дайнюсу: в Берлине не дешевле (3)
Рождество уже прошло, однако зимние праздники...
Мужчина стал "богачом" не по своей воле: когда мне сказали, сколько у меня автомобилей, мне стало дурно (4)
Живущего в Вильнюсе Владимира (настоящее имя редакции...
Любители зимнего спорта могут отметить Новый год на лыжах (4)
Жители Литвы отметили Рождество без снег, они ждут,...
Избитый баскетболист остается в больнице, клуб остается в неизвестности (4)
В рождественскую ночь в Клайпеде был избит...