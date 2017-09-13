Договор с латышами, эстонцами и поляками, введение дополнительной платы за передачу, прокладка дополнительных линий, демонтаж некоторого оборудования.
© DELFI / Domantas Pipas

Эти и другие меры были предусмотрены 13 сентября в утвержденном правительством постановлении "О необходимых мерах, предназначенных для защиты от небезопасной атомной электроэнергии, которую строят в Беларуси и которая представляет угрозу нацбезопасности, окружению и обществу Литвы".

В плане есть несколько основных мер:

Во-первых, сделать так, чтобы после запуска Островецкой АЭС, в Литву не могла попасть белорусская электроэнергия, за исключением той, которая необходима для обеспечения надежности системы энергетики нашей страны.

Предусмотреть, чтобы мощности Круонисской гидроэлектростанции не использовались для потребностей аккумуляции островецкой электроэнергии. A

До 2025 г. синхронизировать систему электроэнергии Литвы и сети континентальной Европы.

С этого года не должно остаться никакой возможности для попадания в нашу сеть электроэнергии из третьих стран или чтобы она могла проходить в таком объеме, который может быть необходим, если выяснятся неизбежные технические причины для десинхронизации от системы стран СНГ.

Эти меры расписываются подробно. Например, в следующем году должно быть достигнуто соглашение с Эстонией и Латвией о применении налога на передачу электроэнергии третьих стран.

Кроме того, договориться с Эстонией, Латвией и Польшей о применении единых принципов, связанных с попаданием электроэнергии из третьих стран на рынок с момента запуска Островецкой АЭС.

Также должны оценить адекватную мощность для безопасности Литвы и принять решение в связи с обеспечением новых мощностей генерирования электроэнергии.

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