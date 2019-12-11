Правительство Литвы утвердило Общий план развития Клайпедского порта

Правительство Литвы в среду утвердило Общий план развития Клайпедского морского порта.
Klaipėdos konteinerių terminalas
© DELFI / Orestas Gurevičius

Как сообщает правительство, в плане предусмотрены необходимые и долгосрочные направления развития порта на 25 лет, а рассчитанные на 15 лет конкретные решения позволят порту сохранить конкурентоспособность, оперативно реагировать на меняющиеся условия рынка и создавать необходимую инфраструктуру.

"Если бы общий план развития порта не был принят, мы бы утратили возможность для порта быть конкурентоспособным. В настоящее время это очень актуально, так как на соседних территориях порты расширяются, и если не расширить территорию и акваторию Клайпедского порта, то мы не сможем конкурировать, тогда будут серьезные убытки и для железнодорожной структуры, и для другого", – сказал на заседании правительства министр транспорта Ярослав Наркевич.

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Как отмечает правительство, после утверждения плана Клайпедский порт сможет расширять свою южную часть – использовать резервную территорию и сформировать новую сухопутную территорию в районе полуострова Смильтине, достичь глубины судоходного канала в 17 метров, а если понадобятся дополнительные территории, то расширяться на север.

В сообщении говорится, что выполнение решений общего плана позволит создать условия для нынешних и потенциальных пользователей территории порта проводить в жизнь различные инвестиционные проекты, осуществлять деятельность, которая будет создавать новые рабочие места и генерировать дополнительные доходы в госбюджет.

Предварительные подсчеты показывают, что в долгосрочной перспективе совокупная стоимость инвестиций в проекты развития порта составит порядка 1,2 млрд евро, в краткосрочной перспективе – около 635,4 млн евро.

Как отмечает Минтранспорта, из-за отсутствия общего плана остановлено десять проектов развития порта, предварительная стоимость которых составляет 152,4 млн евро, и потеряны потенциальные пользователи территории порта.

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