Правительство Литвы утвердило кандидатуру Синкявичюса в еврокомиссары

Кандидатуру представителя правящего Литовского союза "крестьян" и "зеленых" еще должен утвердить Сейм Литвы.

28-летний В. Синкявичюс во вторник встретился в Брюсселе с новой главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Пока не ясно, какую сферу ответственности получит представитель Литвы в ЕК. Президент Гитанас Науседа сказал, что это может быть важный портфель, а В. Синкявичюс говорил, что он связан с экономикой.

В. Синкявичюс работает министром с 2017 года, он работал на госпредприятиях Lietuvos oro uostai, Lietuvos pastas, в организации по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, был участником программы "Создавай для Литвы".

В. Синкявичюс также работал в Вашингтонском Центре анализа европейской политики, стажировался в литовском посольстве в США.

Новая ЕК формируется после состоявшихся в мае выборов Европарламента.

В завершающей срок полномочий ЕК работает комиссар Витянис Повилас Андрюкайтис, который отвечает за здравоохранение и безопасность продуктов питания.

Как сообщалось ранее, президент Литвы Гитанас Науседа, лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис и премьер-министр Саулюс Сквернялис договорились о выдвижении Виргиниюса Синкявичюса в еврокомиссары.

Президент после встречи с Синкявичюсом подтвердил, что эта договоренность была достигнута еще на прошлой неделе. По словам Науседы, речь идет о значительной должности, но какой именно, он не сказал.

Фракция "крестьян" в парламенте выразила поддержку Синкявичюсу.

6 августа в Брюсселе состоялась неформальная встреча Синкявичюса с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

28-летний Синкявичюс сейчас занимает пост министра экономики и инноваций. Он учился в Великобритании, в Абериствитском университете на специальности экономика и международные отношения, а степень магистра получил в Маастрихтском университете (Голландия).

Синкявичюс работал в ПУ "Инвестируй в Литве", участвовал в программе "Твори для Литвы", возглавлял международную группу проектов АО "Литовская почта".

Он является заместителем председателя ЛСКЗ.