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Правительство Литвы в понедельник на совещании утвердило договор между Евросоюзом (ЕС) и Великобританией о торговых отношениях с Нового года.
ES, JK vėliavos
ES, JK vėliavos
© Shutterstock

"За 10 месяцев переговорщикам удалось найти согласие по поводу трех договоренностей - о торговле и сотрудничестве, о процедурах обмена секретной информацией и о сотрудничестве в сфере использования атомной энергии", - отметил на совещании министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Великобритания в конце текущего года выйдет из общего рынка, однако до Рождества договорилась о бестарифной торговле в ЕС. Договор должен быть утвержден всеми странами.

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Также Г. Ландсбергис добавил, что временная форма договоренностей вступает в силу после подписания, а для постоянного действия необходима ратификация в Европарламенте и парламенте Великобритании.

Министр отметил, что ратификация договора, вероятно, пройдет до марта месяца.

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