"За 10 месяцев переговорщикам удалось найти согласие по поводу трех договоренностей - о торговле и сотрудничестве, о процедурах обмена секретной информацией и о сотрудничестве в сфере использования атомной энергии", - отметил на совещании министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Великобритания в конце текущего года выйдет из общего рынка, однако до Рождества договорилась о бестарифной торговле в ЕС. Договор должен быть утвержден всеми странами.
Также Г. Ландсбергис добавил, что временная форма договоренностей вступает в силу после подписания, а для постоянного действия необходима ратификация в Европарламенте и парламенте Великобритании.
Министр отметил, что ратификация договора, вероятно, пройдет до марта месяца.
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