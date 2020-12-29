"За 10 месяцев переговорщикам удалось найти согласие по поводу трех договоренностей - о торговле и сотрудничестве, о процедурах обмена секретной информацией и о сотрудничестве в сфере использования атомной энергии", - отметил на совещании министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Великобритания в конце текущего года выйдет из общего рынка, однако до Рождества договорилась о бестарифной торговле в ЕС. Договор должен быть утвержден всеми странами.

Также Г. Ландсбергис добавил, что временная форма договоренностей вступает в силу после подписания, а для постоянного действия необходима ратификация в Европарламенте и парламенте Великобритании.

Министр отметил, что ратификация договора, вероятно, пройдет до марта месяца.