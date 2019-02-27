Правительство Литвы в среду приняло решение судиться в деле Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, где рассматривается вторая жалоба по поводу незаконного содержания в заключении в секретной американской тюрьме в Литве.
State Security Department base in Antaviliai
© DELFI / Kiril Čachovskij


"У нас нет никаких более или менее ощутимых или обоснованных доказательств того, что упомянутый человек мог быть в Литве", - сказал журналистам премьер-министр Саулюс Сквернялис.

ЕСПЧ в конце января принял жалобу гражданина Саудовской Аравии Мустафы аль Хавсави и указал правительству Литвы сформулировать свою позицию.

Кабмин рассматривал две альтернативы - добиваться мировой или не признавать нарушение и судиться.

Статьи по теме:
В Страсбургском суде – второе дело по тюрьме ЦРУ в Литве  (36)
ЕСПЧ отклонил жалобу Литвы в деле о тюрьме ЦРУ  (42)

50-летний М. аль-Хасави сейчас находится в заключении на базе в Гуантанамо. Он был задержан в 2003 году в Пакистане. США утверждают, что он может быть замешан в террористической атаке 11 сентября.

В жалобе в ЕСПЧ он утверждает, что его содержали в тайной тюрьме ЦРУ США в Литве в 2005–2006 годах.

Это уже второе подобное дело в Страсбургском суде.

В мае прошлого года ЕСПЧ констатировал, что американцы в Литве тайно содержали в заключении другого саудовца Абу Зубейду.

За нарушения прав человека суд обязал Литву выплатить А. Зубейде 130 000 евро компенсации. Эти средства правительство отложило на депозитный счет.

В связи с этими подозрениями в Литве проводится расследование, подозрения пока никому не предъявлены.

Представители Литвы в страсбургском суде утверждали, что в помещениях в пригороде Вильнюса Антавиляй должен был действовать центр поддержки разведки, а вызывавший подозрения самолет доставлял в Литву не людей, а оборудование для связи.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

США не предоставили Литве данные в расследовании о тюрьме ЦРУ (12)

США не предоставили литовским прокурорам данные в...

Страсбургский суд рассматривает жалобу Литвы по решению в деле о тюрьме ЦРУ (7)

В понедельник коллегия пяти судей Европейского суда по...

Премьер призывает правоохрану максимально проверить подозрения относительно тюрьмы ЦРУ (9)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что...

Правительство Литвы обжаловало решение ЕСПЧ по тюрьме ЦРУ (40)

Правительство Литвы подало жалобу в связи с решением...

Президент: решение обжаловать решение ЕСПЧ по тюрьме ЦРУ - компетенция правительства (18)

Решение обжаловать определение Европейского суда по...

Судья от Литвы: факты ЕСПЧ о тюрьме ЦРУ вполне убедительны, обжаловать их нельзя (27)

Делегированный Литвой судья Европейского суда по...

Политика

Правительство Литвы решило судиться во втором деле о тюрьме ЦРУ (1)

Правительство Литвы в среду приняло решение судиться...

Карбаускис надеется, что у "аграриев" будет 300 представителей в муниципальных советах

Лидер Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ)...

Президент Литвы надеется, что правительство "сделает выводы" из 2-ого дела о тюрьме ЦРУ (5)

В среду президент Литвы Даля Грибаускайте выразила...

Мэр Каунаса: было бы неплохо одержать победу в первом туре

Мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис проголосовал на...

Прогноз Карбаускиса: если победит Шимоните, ждут еще одни выборы (1)

"Молчание для кандидата намного хуже, чем высказывания",...

TOP новостей

Министр: удалось остановить рост цен в Литве (8)

Министерство сельского хозяйства Литвы представило...

Центробанк Литвы не комментирует информацию о Swedbank (15)

Банк Литвы (Центробанк, БЛ), реагируя на информацию СМИ...

Конец самоуправству: будет установлена конкретная сумма за взыскание небольших долгов (1)

Правительство Литвы 27 февраля предложило установить...

Прогноз Карбаускиса: если победит Шимоните, ждут еще одни выборы (1)

"Молчание для кандидата намного хуже, чем высказывания",...

Правительство Литвы решило судиться во втором деле о тюрьме ЦРУ (1)

Правительство Литвы в среду приняло решение судиться...