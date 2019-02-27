"У нас нет никаких более или менее ощутимых или обоснованных доказательств того, что упомянутый человек мог быть в Литве", - сказал журналистам премьер-министр Саулюс Сквернялис.
ЕСПЧ в конце января принял жалобу гражданина Саудовской Аравии Мустафы аль Хавсави и указал правительству Литвы сформулировать свою позицию.
Кабмин рассматривал две альтернативы - добиваться мировой или не признавать нарушение и судиться.
50-летний М. аль-Хасави сейчас находится в заключении на базе в Гуантанамо. Он был задержан в 2003 году в Пакистане. США утверждают, что он может быть замешан в террористической атаке 11 сентября.
В жалобе в ЕСПЧ он утверждает, что его содержали в тайной тюрьме ЦРУ США в Литве в 2005–2006 годах.
Это уже второе подобное дело в Страсбургском суде.
В мае прошлого года ЕСПЧ констатировал, что американцы в Литве тайно содержали в заключении другого саудовца Абу Зубейду.
За нарушения прав человека суд обязал Литву выплатить А. Зубейде 130 000 евро компенсации. Эти средства правительство отложило на депозитный счет.
В связи с этими подозрениями в Литве проводится расследование, подозрения пока никому не предъявлены.
Представители Литвы в страсбургском суде утверждали, что в помещениях в пригороде Вильнюса Антавиляй должен был действовать центр поддержки разведки, а вызывавший подозрения самолет доставлял в Литву не людей, а оборудование для связи.
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