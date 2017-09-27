В среду кабмин одобрил законопроекты, которыми предлагается разрешить использование в названиях предприятий, учреждений и организаций букв x, q, w. Однако окончательное решение примет парламент.
"Это не первая попытка, прежние правительства пытались инициировать, но не получали поддержки в Сейме. Я бы сказал, что здесь и не помощь, и не особый реверанс бизнесу, но за свою карьеру я несколько раз слышал от бизнеса такой упрек, что особо ничего от правительства или от власти они не ждут, но просят разрешить придумывать и записывать такие названия, какие хочется", - сказал на заседании в среду министр экономики Миндаугас Синкявичюс.
По его словам, разрешение использовать в названиях все латинские буквы облегчит предприятиям экспорт товаров или услуг.
Сейчас названия предприятий могут быть только на литовском языке, однако предприятиям или учреждениям зарубежного капитала разрешается использовать и другие языки. Кроме того, вновь учреждаемые предприятия могли обходить этот порядок.
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