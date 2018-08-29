Министерство юстиции, подготовившее поправки к Уголовному кодексу, предлагает, чтобы осужденные на пожизненное заключение, которые провели в заключении не менее 20 лет, могли бы просить об освобождении. Это их заявление мог бы рассматривать окружной суд.

Если суд решит заменить наказание пожизненного заключение на наказание с ограниченным сроком заключения, то оно не должно быть меньше пяти и дольше десяти лет лишения свободы со дня вступления в силу распоряжения суда.

Отбыв это наказание сроком 5-10 лет, осужденных могут освобождать условно.

Если окружной суд отклоняет заявление осужденного пожизненно, то он может подать жалобу в Апелляционный суд.

При решении этого вопроса предусмотрено право участия в процессе пострадавших и их представителей.

Для принятия упомянутых поправок нужно одобрение и правительства, и сейма.

Сейчас действует положение Уголовно-процессуального Кодекса о том, что "если Уголовный кодекс предусматривает возможность смягчить пожизненное наказание, срок смягченного наказания не может быть короче 25 лет".

В мае прошлого года ЕСПЧ заявил, что Литва нарушает права осужденных на пожизненное заключение, не создавая реальной возможности выйти на свободу.

Страсбургский суд утверждает, что хотя представляющие опасность личности могут постоянно находиться в заключении, однако даже совершившие самые ужасные преступления "сохраняют в себе суть человечности и обладают возможностями измениться". По мнению суда, нельзя лишать осужденного надежды на то, что когда-нибудь он искупит свою вину.

Страсбургский суд постановил, что Литва нарушила таким образом права восьми осужденных, гарантируемые в Европейской конвенции по правам человека.

По данным министерства юстиции, сейчас по этой же причине в суд обратились 18 осужденных пожизненно.

Сейчас в Литве 122 заключенных, осужденных на пожизненное заключение, большинство из них находятся в Лукишской тюрьме-СИЗО в Вильнюсе.