"Соглашение позволит правительству и министерству реализовать требования закона о поставках электроэнергии из Беларуси. Наша позиция остается последовательной, четкой и не меняется – в Литве не будет осуществляться, и наша инфраструктура не будет использоваться", – отметил в пресс-релизе министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Министерство энергетики сообщает, что новую методику начнут применять сразу же, как Литва запретит торговлю через перемычку Литвы и Беларуси, когда будет запущена Белорусская АЭС в Островце. Методика будет действовать временно до 2025 года, в подсчет мощностей в ней не будут включены смычки с Беларусью.

Литва, Латвия и Эстония при участии Еврокомиссии ведут переговоры по этому соглашению с осени прошлого года.

С целью реализации закона Литвы, также будет введена система сертификатов происхождения, которая позволит идентифицировать происхождение импортируемой электроэнергии, чтобы в Литву не попадала электроэнергия белорусского происхождения.

Кроме того, намечено ввести новый налог на инфраструктуру, чтобы расходы по использованию ЛЭП для импорта справедливо компенсировались, и чтобы импортируемая электроэнергия облагалась налогом.

Согласно утвержденной в 2012 году трехсторонней методике торговли с третьими странами, торговля электроэнергией в странах Балтии ведется только через Литву, однако эта методика утратит силу, когда будет запущена БелАЭС. Ни у Латвии, ни у Эстонии нет прямых соединений ЛЭП с Беларусью.