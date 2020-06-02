"Соглашение позволит правительству и министерству реализовать требования закона о поставках электроэнергии из Беларуси. Наша позиция остается последовательной, четкой и не меняется – в Литве не будет осуществляться, и наша инфраструктура не будет использоваться", – отметил в пресс-релизе министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
Министерство энергетики сообщает, что новую методику начнут применять сразу же, как Литва запретит торговлю через перемычку Литвы и Беларуси, когда будет запущена Белорусская АЭС в Островце. Методика будет действовать временно до 2025 года, в подсчет мощностей в ней не будут включены смычки с Беларусью.
Литва, Латвия и Эстония при участии Еврокомиссии ведут переговоры по этому соглашению с осени прошлого года.
С целью реализации закона Литвы, также будет введена система сертификатов происхождения, которая позволит идентифицировать происхождение импортируемой электроэнергии, чтобы в Литву не попадала электроэнергия белорусского происхождения.
Кроме того, намечено ввести новый налог на инфраструктуру, чтобы расходы по использованию ЛЭП для импорта справедливо компенсировались, и чтобы импортируемая электроэнергия облагалась налогом.
Согласно утвержденной в 2012 году трехсторонней методике торговли с третьими странами, торговля электроэнергией в странах Балтии ведется только через Литву, однако эта методика утратит силу, когда будет запущена БелАЭС. Ни у Латвии, ни у Эстонии нет прямых соединений ЛЭП с Беларусью.
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