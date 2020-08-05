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Правительство Литвы намеревается создать национальный банк, поэтому рассматривает в числе других возможностей покупку уже действующего банка, сказал министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс.
Rimantas Sinkevičius
Rimantas Sinkevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

"Комиссия должна продолжать работу и рассмотреть разные варианты, включая, возможно, покупку уже существующего банка. Речь идет о банках, которые уже действуют в нашей стране", – сказал Синкявичюс после встречи с президентом Гитанасом Науседой..

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