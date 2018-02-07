В среду на совещании правительство обсудит сокращение штата чиновников.
Diplomatai
© DELFI / Kiril Čachovskij

Министерство внутренних дел предлагает упразднить оставшиеся больше года свободными должности госслужащих и сотрудников, работающих по трудовым договорам, подсчитано, что сейчас таких 626.

Глава МВД Эймутис Мисюнас заявлял ранее, что в ходе реформы госслужбы в целом в этом году количество госслужащих должно сократиться на 7-8% для того, чтобы в 2019 году появилась возможность всем поднять зарплаты по предложенному новому порядку оплаты труда. Сейчас в стране более 50 тыс. госслужащих.

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