Министерство внутренних дел предлагает упразднить оставшиеся больше года свободными должности госслужащих и сотрудников, работающих по трудовым договорам, подсчитано, что сейчас таких 626.

Глава МВД Эймутис Мисюнас заявлял ранее, что в ходе реформы госслужбы в целом в этом году количество госслужащих должно сократиться на 7-8% для того, чтобы в 2019 году появилась возможность всем поднять зарплаты по предложенному новому порядку оплаты труда. Сейчас в стране более 50 тыс. госслужащих.