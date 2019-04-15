"Есть обращение в Генпрокуратуру по двум вопросам", – заявил премьер в понедельник.

По его словам, прокурорам будет направлен запрос о том, должным ли образом государственные ведомства, ответственные за надзор за финансовыми учреждениями в 2008 и 2009 годах, "выполняли предусмотренные правовых актах функции".

У правоохраны также попросят оценить возможную потребность в защите общественного интереса "поскольку в связи с историями с Vilibor многие люди, у кого были кредиты, понесли немалые убытки", – сказал С. Сквернялис.

Все действовавшие во время кризиса органы финансового надзора сейчас присоединены к Банку Литвы (Центробанку).