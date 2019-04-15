Правительство Литвы просит Генпрокуратуру оценить деятельность литовских органов финансового надзора во время кризиса, сообщил премьер-министр Саулюс Свернялис.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Есть обращение в Генпрокуратуру по двум вопросам", – заявил премьер в понедельник.

По его словам, прокурорам будет направлен запрос о том, должным ли образом государственные ведомства, ответственные за надзор за финансовыми учреждениями в 2008 и 2009 годах, "выполняли предусмотренные правовых актах функции".

У правоохраны также попросят оценить возможную потребность в защите общественного интереса "поскольку в связи с историями с Vilibor многие люди, у кого были кредиты, понесли немалые убытки", – сказал С. Сквернялис.

Все действовавшие во время кризиса органы финансового надзора сейчас присоединены к Банку Литвы (Центробанку).

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