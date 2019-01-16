"Не хотелось бы, чтобы наши рассуждения превратились в сигнал о том, что мы боимся увеличения потока. Всех, кто примет решение вернуться в Литву: 100 тысяч, 200 тысяч - всех ждем, и мы точно готовы", - сказал на совещании правительства премьер-министр Саулюс Сквернялис.
"Я призываю и МИД, и другие министерства воспользоваться этим случаем и напомнить, чтобы уехавшие жители Литвы возвращались домой", - поддержал премьера министр финансов Вилюс Шапока.
Согласно официальной статистике, в прошлом году в Литву из Великобритании вернулись на жительство 7,6 тыс. человек - это на треть больше, чем в 2017 году.
Параллельно сокращается число уезжающих. Хотя в 2018 году в Великобританию и выехало 12 000 человек, в позапрошлом году этот показатель был более 21 тыс.
Возвращаться литовцев побуждают неопределенность в связи с Brexit, возросшая враждебность некоторых англичан к иностранцам, снижение курса фунта стерлингов и рост зарплат в Литве.
Однако из-за сохраняющейся разницы в зарплате часть литовцев может принять решение не вернутся в Литву, а уехать в более состоятельные страны ЕС.
Кабмин в среду обсуждал, какие шаги нужно будет предпринять, если Великобритания выйдет из ЕС безо всякого соглашения.
Такую вероятность повысило состоявшееся во вторник голосование в английском парламенте, где было отклонено соглашение правительства и ЕС об условиях Brexit.
Премьер Литвы призывает Польшу обсуждать импорт свинины: молчание проблему не решит (1)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в среду...
Правительство Литвы призывает литовцев Англии возвращаться (27)
На фоне растущего беспокойства в связи с "обвальным"...
Правительство Литвы увеличивает период интеграции для привезенных из Украины литовцев (6)
Правительство Литвы в среду приняло решение увеличить...
Премьер: Литва продолжит подготовку к Brexit без договора
Правительство продолжит подготовку к сценарию выхода...
LRT: кампанию "крестьян" поддержали лица, связанные с бизнесом белорусских удобрений (3)
Предвыборную кампанию правящего Литовского союза...
TOP новостей
Правительство Литвы призывает литовцев Англии возвращаться (27)
На фоне растущего беспокойства в связи с "обвальным"...
Кто промывает мозги Литве: опросы показали, за что стоит благодарить Путина (17)
Литовцы , зачем вам эта армия? Не нужны вам ни Евросоюз ,...
Российские каналы могут наказать за информацию о борцах за свободу Литвы (276)
Литовская Комиссия по телевидению и радиовещанию...
Глава МИД Литвы о "Брексите": никто не хочет снова открывать ящик Пандоры (51)
Правительство Литвы подготовило план действий на...
Калькулятор: сравните тарифы на услуги платежей (3)
Центробанк Литвы разработал специальный калькулятор,...