На фоне растущего беспокойства в связи с "обвальным" выходом Великобритании из Евросоюза (ЕС) правительство Литвы призывает проживающих в Великобритании литовцев возвращаться из эмиграции.
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"Не хотелось бы, чтобы наши рассуждения превратились в сигнал о том, что мы боимся увеличения потока. Всех, кто примет решение вернуться в Литву: 100 тысяч, 200 тысяч - всех ждем, и мы точно готовы", - сказал на совещании правительства премьер-министр Саулюс Сквернялис.

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"Я призываю и МИД, и другие министерства воспользоваться этим случаем и напомнить, чтобы уехавшие жители Литвы возвращались домой", - поддержал премьера министр финансов Вилюс Шапока.

Согласно официальной статистике, в прошлом году в Литву из Великобритании вернулись на жительство 7,6 тыс. человек - это на треть больше, чем в 2017 году.

Параллельно сокращается число уезжающих. Хотя в 2018 году в Великобританию и выехало 12 000 человек, в позапрошлом году этот показатель был более 21 тыс.

Возвращаться литовцев побуждают неопределенность в связи с Brexit, возросшая враждебность некоторых англичан к иностранцам, снижение курса фунта стерлингов и рост зарплат в Литве.

Однако из-за сохраняющейся разницы в зарплате часть литовцев может принять решение не вернутся в Литву, а уехать в более состоятельные страны ЕС.

Кабмин в среду обсуждал, какие шаги нужно будет предпринять, если Великобритания выйдет из ЕС безо всякого соглашения.

Такую вероятность повысило состоявшееся во вторник голосование в английском парламенте, где было отклонено соглашение правительства и ЕС об условиях Brexit.

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