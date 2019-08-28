Правительство Литвы примет окончательное решение по кандидатуре Синкявичюса в еврокомиссары

Ожидается, что правительство окончательное решение о назначении министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса на пост еврокомиссара примет в среду.
Virginijus Sinkevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

28-летний В.Синкявичюс является министром с 2017 года, работал в государственных компаниях Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы), Почта Литвы, Investuok Lietuvoje (Инвестируй в Литве), он также участвовал в программе "Создавай для Литвы".

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В.Синкявичюс также работал в Вашингтонском Центре анализа европейской политики (CEPA), стажировался в посольстве Литвы в США.

Новая Европейская комиссия формируется после состоявшихся в мае выборов в Европейский парламент и начнёт свою работу в ноябре.

Кандидатуры комиссаров ещё должен утвердить Европейский парламент.

Витянис Повилас Андрюкайтис, комиссар по здоровью и безопасности пищевых продуктов, входит в состав завершающей свои полномочия комиссии.

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